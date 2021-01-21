Kilis'te semaverde çay yapmak için ağaç kestiği iddia edilen kişiye para cezası kesildi

Kilis'te semaver ateşinde çay yapmak için ağaç kestiği iddia edilen kişiye 825 lira para cezası verildi.

Kilis'te semaver ateşinde çay yapmak için ağaç kestiği iddia edilen kişiye 825 lira para cezası verildi.

Ebulüle Mahallesi'nde yaşayan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan kişinin, semaverde ateş yakmak için kaldırım üzerinde bulunan ağacı kestiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler üzerine belediye ekipleri şüpheliyi tespit ederek 825 lira para cezası kesti.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, işçinin, kaldırımdaki küçük ağacı elindeki testereyle kesip götürmesi yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz