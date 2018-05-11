Kilis'teki Sağanak Yağış Hatayı Felç Etti! Sel Suları Otobüslerin Boyuna Ulaştı

Kilis'te yaşanan sağanak, sele neden oldu. Aşırı yağış nedeniyle oluşan sel suları otobüslerin boyunu aştı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde etkisini hissettirmeye başlayan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

SEL SULARI OTOBÜSLERİN BOYUNA ULAŞTI

Kilis Belediyesine ait Söğütlüdere Sosyal Tesislerini de su bastı. Bölgedeki sel suyunun çevredeki otobüslerin boyuna ulaştığı görüldü. Bu sırada sel sularından korunmak isteyen sosyal tesis müşterileri ve çalışanların, tesis binalarının çatılarına çıktıkları görüldü.

KİLİS-GAZİANTEP KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve 112 ekipleri mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlattı.

Öte yandan Kilis-Gaziantep Karayolu'nun ise yaşanan su birikintileri nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.