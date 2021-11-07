Kilis'te şehit ve gazi aileleri derneği İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

KİLİS (AA) - Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Dernek binasında gaziler ve şehit aileleriyle bir araya gelen dernek başkanı Murat Cumhur Muhtar, gazetecilere, şehit ağabeyi Tahir Gümren'e İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan tarafından yapılan hakareti kınadıklarını belirtti.

Muhtar, şöyle konuştu:

"Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış olan bu vatanda gazi meclis çatısı altında şehitlerimizin anısına, emanetlerine ve gazilerin kendisine hakaret eden, onları saygısızca aşağılayan her kim olursa olsun, hangi siyasi çatı altında bulunursa bulunsun daha önce de olduğu gibi kınıyorum. Bundan sonra da şehitlerimizin anısına, yakınlarına ve gazi arkadaşlarıma yapılacak her türlü hakareti en içten duygularımla kınıyorum. 1997 yılında GATA'da tedavi görürken beni ziyaret eden sayın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu tür densiz insanların partileri içerisinde yer almamaları için gereken girişimi yapacaklarını düşünüyorum. Diyebileceğim tek şey vatan sağ olsun. Onurlanmış, nurlanmış şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize mekanları cennet olsun diyorum."