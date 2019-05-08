Kilis'te Şehit Aileleri ve Gazilere İftar

Kilis'te, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Vakıflar Haftası nedeniyle şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.

Tekke Camisi'nin avlusunda düzenlenen iftara Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, AK Parti Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, daire amir ve müdürleri ile şehit aileleri ve gazilere katıldı.

Vali Recep Soytürk, Şehitlerin bizlere emaneti olan aileleri ve yakınlarına sahip çıkmak, devlet olarak en önemli görevleri arasında olduğunu söyledi.

Soytürk, ", iftar vesilesi ile şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, Bu güzel vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerin ve vatan toprakları üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında gazi olanların haklarının asla ödenemeyeceğini belirtti. - KİLİS

Kaynak: İHA