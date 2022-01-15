Son dakika haberleri... KİLİS'TE ŞARAMPOLE DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... KİLİS'TE ŞARAMPOLE DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre KİLİS'te, kontrolden çıkan motosikletin şarampole devrildiği kazada, sürücü Erol Bulut (30) yaşamını yitirdi.

KİLİS (DHA) - KİLİS'te, kontrolden çıkan motosikletin şarampole devrildiği kazada, sürücü Erol Bulut (30) yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde, Kilis-Hatay yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Erol Bulut'un kullandığı 27 B 4778 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Erol Bulut'un cansız bedeni, Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri... KİLİS'TE ŞARAMPOLE DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Son dakika haberleri... KİLİS'TE ŞARAMPOLE DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Son dakika haberleri... KİLİS'TE ŞARAMPOLE DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Son dakika haberleri... KİLİS'TE ŞARAMPOLE DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Son dakika haberleri... KİLİS'TE ŞARAMPOLE DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

TEM'de 12 araç birbirine girdi, İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

TEM'de 12 araç birbirine girdi, İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

 Son Dakika | Erzurum'da hafif ticari araç devrildi; aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralı

Son Dakika | Erzurum'da hafif ticari araç devrildi; aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralı

 Çığlık sesleri yürek dağladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada

Çığlık sesleri yürek dağladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Bir son dakika haberine göre KİLİS'te, kontrolden çıkan motosikletin şarampole devrildiği kazada, sürücü Erol Bulut (30) yaşamını yitirdi.

title