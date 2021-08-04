Kilis'te salgın döneminde elektrik tüketimi yüzde 61 arttı

Kilis'te salgın dönemindeki elektrik tüketiminin bir önceki yıla göre yüzde 61,3 arttığı bildirildi.

Kilis'te salgın dönemindeki elektrik tüketiminin bir önceki yıla göre yüzde 61,3 arttığı bildirildi.

Elektrik Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Halil İbrahim Yeşildal, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 ve salgın yılı 2020 karşılaştırıldığında ülke genelinde bir önceki yıla göre faturalanan elektrik tüketiminde yüzde 1,67 artış görüldüğünü belirtti.

Kilis'te bir önceki yıla göre elektrik tüketiminde yüzde 61,3 artış görüldüğünü aktaran Yeşildal, şunları kaydetti:

"Ülkemizde en yüksek faturalanan elektrik tüketimi İstanbul'da gerçekleşmiş olup İstanbul'dan sonra İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli, Gaziantep gelmektedir. Kilis faturalanan elektrik tüketimi bakımından 490 bin 723 kilovatsaat ile 66'ncı sırada yer almaktadır. Sektörel olarak bakıldığında faturalanan elektrik tüketiminde sanayide yüzde 216,66, meskenlerde yüzde 0,83, ticari abonelerde yüzde 49,83, tarımsal sulamada yüzde 10,87, bulvar, cadde, sokak aydınlatmalarında ise yüzde 4,93 artış gerçekleşmiş. Büyük oranı güneş enerji santrallerinden oluşan, lisansız 24,10 megavat kurulu gücü ile ülke genelinde 51'inci sıra ile yüzde 0,35 paya sahip durumda."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz