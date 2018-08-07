Kilis'te Salça Telaşı Başladı

Kilis'te vatandaşlar, domates ile biber salçasını kendi elleriyle evlerinde yapmayı tercih ediyor.

Kilisli hanımlar, yerli domates ile biberin piyasaya çıkmasından sonra salça yapma geleneğini yüzyıllardan beri sürdürüyor. Kilis'te, bahçelerden toplanan domates ile biberler, odun ateşinde kaynatıldıktan sonra tepsilere dökülerek güneşte suyunun çekilmesinden sonra iyice katılaşan domates ve biber salçaları bidonlara doldurularak, tüketilmek üzere buz dolaplarına veya serin yerlere kaldırılıyor.

Kilisli ev hanımları, yüz yıllardan beri gelenek olarak süren salça yapma alışkanlığını sürdürürken, dışarıdan hazır yapılan fabrikasyon salçalarının kentte tercih edilmediği bildirildi. - KİLİS