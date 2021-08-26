Kilis'te sahte kimlik ve pasaport operasyonu: 2 gözaltı
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Kilis'te sahte kimlik ve pasaport operasyonu: 2 gözaltı

Kilis'te sahte kimlik ve pasaport operasyonu: 2 gözaltı
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir adreste çeşitli makineler ve malzemeler kullanılarak sahte kimlik ve pasaport düzenlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese yapılan operasyonda, Suriye uyruklu A.T. ve Z.H. gözaltına alındı.

Ekipler, aramada sahte pasaport ve kimlik yapımında kullanıldığı düşünülen tarayıcı, renkli yazıcı, kaplama cihazı, kıyma makinesi, hard disk gibi birçok malzeme, sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda ehliyet, öğrenci belgesi, yabancı tanıtma kartı, diploma, sertifika ve transkript ile bir miktar para ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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