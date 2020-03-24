Kilis'te sahte içki üretimine 1 tutuklama KİLİS'te, sahte içki imalatı yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

KİLİS'te, sahte içki imalatı yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçak içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adresi tespit edilen depoya düzenlenen bakında, 1583 litre etil alkol, 40 litre sahte viski, 220 litre sahte rakı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.Emniyette yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. nöbetçi mahkemece tutuklandı, M.V.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA