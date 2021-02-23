Kilis'te sahte içki operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kilis'te sahte içki operasyonu

23.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:03
Kilis'te sahte içki operasyonu

KİLİS'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

KİLİS'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu A.K.'nin sahte içki üretip sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin Gaziler Mahallesi'ndeki adresine baskına yapan ekipler; 155 litre etil alkol, 65 litre sahte içki, 8 litre aroma, 650 doluma hazır cam alkol şişe, 515 sahte bandrol, 198 etiket ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin sorgulanmasına başlandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Özge Özder İrem Derici Meghan Markle
Spor Erol Bulut Hüseyin Göçek Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Mart İzmir Antalya Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'te sahte içki operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 15:03:35. #1.16#
title