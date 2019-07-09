Kilis'te sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

KİLİS'te, çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda 331 litre sahte içki ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, pet şişelere doldurulmuş 331 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan ham maddeler ele geçirildi.

Sahte içkiler imha edilirken, 1 kişi gözaltına alındı.



Kaynak: DHA