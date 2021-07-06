Kilis'te, sağlık ekipleri Türkçe ve Arapça anonsla aşı çağrısı yaptı

KİLİS'te, semt pazarında aşı merkezi kuruldu.

KİLİS'te, semt pazarında aşı merkezi kuruldu. Sağlık Müdürlüğü ekipleri aracından Türkçe ve Arapça yapılan anonslar ile vatandaşlar aşı olmaya davet edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı kampanyası çerçevesinde semt pazarlarında da aşı merkezleri oluşturuldu. Görevliler, burada pazar esnafı ile alışveriş yapmak üzere gelen vatandaşların aşılarını yapıyor. İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, araçlarından da Türkçe ve Arapça anonslar yaparak pazar ve çevresinde bulunan 18 yaş ve üzerindeki vatandaşları aşı olmaya çağırıyor.

İl Sağlık Müdür Yardımcısı Murat Şekeroğlu, aşıyı vatandaşın ayağına götürdüklerini belirterek, "Aracımızdan Türkçe ve Arapça anonslar yaparak vatandaşları aşılama noktasına çağırıyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak geldiği semt pazarlarına böyle bir aşı merkezi kurduk" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu