Kilis'te sağlık çalışanlarına "tatlı" sürpriz Kilis'te, bir dernek gönüllerince kentte görev yapan sağlık çalışanları ziyaret edilerek, pasta ikram edildi.

Kilis'te, bir dernek gönüllerince kentte görev yapan sağlık çalışanları ziyaret edilerek, pasta ikram edildi.

Kilis Kardelenler Akademi Derneği üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde büyük emekler sarf eden sağlık çalışanlarına destek için ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette sağlık çalışanlarına yaş pasta ikram edildi.

Dernek Başkanı Baran Şeker, gazetecilere, koronavirüs nedeniyle dünyanın önemli bir sınavdan geçtiğini belirterek, dernek olarak bu süreçte sağlık çalışanlarının yanında olmak istediklerini söyledi.

Kilis Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Nigar Tepe Karakış ise hastanede görev yapan arkadaşlarının ciddi bir emek harcadığını belirterek, tüm çalışanlar adına dernek yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA