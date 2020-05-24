Kilis'te sağlık çalışanları yakınlarının bayramını telefonla kutladı Kilis'te sağlık çalışanları, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta karşılamanın burukluğunu yaşıyor.

Kilis'te sağlık çalışanları, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta karşılamanın burukluğunu yaşıyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, ailelerinden uzakta bir bayram geçiriyor.

Kilis Devlet Hastanesi çalışanları da uzak kaldıkları aileleriyle telefonla görüşerek, bayramlarını kutladı.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Derya Salkın, yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıldır sınır hattındaki kentte görevli olduğunu belirterek, "Sağlık çalışanları olarak ailemizden uzak bayram geçirmeye alışığız ama bu bayram daha farklı." dedi.

Osmaniye'de yaşayan anne ve babasının 65 yaş üzerinde olduğunu anlatan Salkın, şöyle devam etti:

"Onları korumak adına bir araya gelmiyoruz. Önemli olan onların ve tüm insanların sağlıklı olması. Akrabalarımla, ailemle, sevdiğim insanlarla sadece telefonla görüntülü görüşebiliyoruz, o da işte ne kadar yeterli olursa. Sabrediyoruz, bu dönem geçsin kimseye bir şey olmasın diye."

Ebe Emine Kaya da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu bayram, Isparta'da yaşayan ailesinin yanına gitmediğini söyledi.

Yakınlarıyla görüntülü görüşmeyle bayramlaştığını dile getiren Kaya, herkesin bayramını kutladı.

Hastanede tedavi gören bir hastanın yakını Şemsi Bülbül ise tüm sağlık personeline teşekkür ederek, "Allah razı olsun onlardan, tırnaklarına zarar gelmesin. Onların sayesinde ayaktayız." dedi.

Kaynak: AA