Kilis'te, Sağanakta Evleri Su Bastı

KİLİS'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kilis'te, öğleden sonra başlayan sağanak yağış, günlük yaşamda aksaklıklara neden oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı mekanlara girerek korunmaya çalışırken, araçlar da yağış nedeniyle trafikte güçlükle ilerledi. Sağanak nedeniyle bazı binaların bodrum katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı. Mağdur olan esnaf ve kent sakinleri, iş yeri ve evlerine dolan suları belediye ekiplerinin yardımıyla tahliye etti. - Kilis

Kaynak: DHA