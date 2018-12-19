Kilis'te sağanak yağış sele neden oldu

KİLİS - Kilis'te, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Çalkaya köyünde sele neden oldu.

Kilis'te akşam üzere aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, Kilis merkeze bağlı Çalkaya (Pertikli) köyünde ise dağdan gelen sel suları bazı evleri bastı. Köye İl Özel İdaresinden kepçe ve greyderler ile iş makineleri gönderildi. Dağdan gelen suyun yolu değiştirilirken, su sabah evlerdeki sel suları vidanjör yardımı ile tahliye edildi. Tedbir amaçlı olarak köye UMKE ekipleri hazır bekletildi. Çalkaya köyündeki sel nedeniyle tarım arazilerinde ve evlerde maddi hasar meydana geldi. Kilis Valisi Recep Soytürk'te Çalkaya köyüne gederek, incelemelerde bulundu. Vatandaşlar ile sohbet eden Vali Soytürk, vatandaşların zararlarının tespit edilmesi için yetkililere talimat verdi. Kepçe ve greyderler ile iş makineleri köyde çalışmalarının tamamladıktan sonra Kilis'e döndüler. Kilis kent merkezindeki sağanak yağmurun birkaç gün daha etkili olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA