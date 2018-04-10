Kilis'te Sağanak Yağış Bölge Halkını Sevindirdi

Kuraklık nedeniyle çiftçilerin zor günler yaşadığı Kilis'te, dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren şiddetini arttırarak devam ediyor.

Sıcak ve az yağışlı geçen kış mevsimi nedeniyle kuraklıkla boğuşan Kilis'te, dün gece başlayan sağanak yağış bölge halkını sevindirdi. Mevsim normallerinin altındaki yağış nedeniyle en kurak iller arasında olduğu açıklanan Kilis'te geceden itibaren yağış etkili oldu. Sabah saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağış araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, bazı motosiklet sürücülerinin ise yağmura aldırmayarak trafikte seyretmesi dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşlar yağıştan memnun olduklarını ifade ederek, Kilis'te kuraklık olduğunu, yağan yağmurlarla su sıkıntısının çözüleceğini ifade etti. - KİLİS