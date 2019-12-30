Kilis'te sağanak etkili oluyor

30.12.2019 20:58 | Son Güncelleme: 30.12.2019 21:16

Kilis'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşandı, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, çevredeki binalara ve iş yerlerinin saçakların altına girerek korunmaya çalıştı.

Belediye ekipleri, biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA