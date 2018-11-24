Kilis'te Sağanak Etkili Oldu

Kilis'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu. İş yeri sahipleri, suyun boşaltılması için mücadele etti.

Belediye ekipleri de tıkanan kanalizasyon sistemi nedeniyle biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Sürücülerin ve yayaların zor anlar yaşadığı yağmura hazırlıksız yakalananlar, çevredeki binalara ve iş yerleri önündeki saçakların altına girerek, korunmaya çalıştı.