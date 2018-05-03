KİLİS (AA) - Kilis'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran ve aralıklarla devam eden sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar çevredeki bina ve iş yerlerine sığındı.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji yetkilileri, kent genelinde hafta boyunca belirli aralıklarla kuvvetli yağışların beklendiğini, yağışların yaşanan kuraklık riskini azalttığını belirtti.