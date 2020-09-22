Kilis'te ruhsatsız iş yerlerine yönelik denetimler arttırıldı
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Kilis'te ruhsatsız iş yerlerine yönelik denetimler arttırıldı

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız, kayıt dışı faaliyet gösteren işyerlerine yönelik denetimlerini arttırdı.

Kilis'te ruhsatsız iş yerlerine yönelik denetimler arttırıldı
22.09.2020 09:33 | Son Güncelleme: 22.09.2020 09:38

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız, kayıt dışı faaliyet gösteren işyerlerine yönelik denetimlerini arttırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde iş yeri açma ruhsatı bulunmayan iş yerlerine karşı denetimleri sürdürüyor.

Zabıta ekipleri, Özellikle halkın sağlığını tehdit eden, hiçbir kaydı olmayan işyerlerine yönelik çalışmalar yapıldığı, kaydı olmayan işyerleri kapatıldığı bildirildi. Kayıt dışı istihdamla mücadele de çalışmalarımız kararlılıkla devam ettiği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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