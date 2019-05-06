Kilis'te Ramazan Coşkusu Meydanlara Taştı

Suriye'deki terör odaklarının roket ve füze saldırıları ile sınır hattında yaşanan olaylar nedeniyle zor günler geçiren ve Zeytin Dalı Harekatı sayesinden yeniden huzura kavuşan Kilis'te, ramazan coşkusu sokaklara taştı.

Ramazanın ilk iftarının ardından binlerce Türk ve Suriyeli, Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. Meydanla bağlantılı cadde ve yollar sahur vaktine kadar trafiğe kapatıldı.

Çocuklar kurulan şişme oyuncaklarda gönüllerince eğlenirken, aileleri de günün yorgunluğunu yöresel çadırlarda dinlenerek attı.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kilis halkının geçtiğimiz yıllarda sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi.

Zor günlerin geride kaldığını ifade eden Bulut, "Hamdolsun o günler geride kaldı artık huzurlu ve sakin günler bizleri bekliyor. Caddeyi kapattık vatandaşlarımız ilk gece olmasına rağmen ciddi bir yoğunluk oluşturdu. Bu şekilde sahura kadar devam edecek. Allah bir daha bu millete o günleri göstermesin. Bundan sonra şehrimizi çok güzel günler bekliyor." diye konuştu.

- "Türkiye'nin en uzun AVM'si oluşacak"

Caddeyi ramazan ayı boyunca sahurda trafiğe kapatacaklarını dile getiren Bulut, şunları kaydetti:

"Ramazandan sonra da haftada bir gün bu uygulamayı devam ettireceğiz. Burada Türkiye'nin en uzun AVM'si oluşacak. Cumartesi 12.00'dan gece 00.00'a kadar araç trafiğine kapatacağız. Bu yoğunluğu ve canlılığı yaşatacağız. Burada her cumartesi bir alışveriş çılgınlığı yaşanacak. Müşteriler, çarşıya geldiklerinde tatlısından, baharatına, yemeğine kadar tüm ihtiyaçlarını çok makul bir fiyata karşılayabilecek."

Kilislilerden Oğuzhan Güleçoğlu, caddenin trafiğe kapatılmasının esnaf için çok iyi olacağını söyledi.

Kilis'te 30 kişinin şehit olduğunu aktaran Güleçoğlu, devletin, yaptığı operasyonlar sayesinde tüm tehditleri bertaraf ettiğini belirtti.

Adil Bekan da başlatılan uygulamanın güzel bir etkinlik olduğunu ve esnafa çok fayda sağlayacağını vurguladı.

Kaynak: AA