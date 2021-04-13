Kilis'te Ramazan ayının ilk gününde iş yerleri geç açıldı
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Kilis'te Ramazan ayının ilk gününde iş yerleri geç açıldı

İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ - Haberler | Güncel
Kilis'te Ramazan ayının ilk gününde iş yerleri geç açıldı

Kilis'te Ramazan ayının ilk gününde iş yerleri geç açıldı Resmi kurumların saat 08.00'de mesaiye başladığı kentte Ramazan ayının ilk gününde iş yerlerinin 09.

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Kilis'te Ramazan ayının ilk gününde iş yerleri geç açıldı

Resmi kurumların saat 08.00'de mesaiye başladığı kentte Ramazan ayının ilk gününde iş yerlerinin 09.00'dan sonra açıldı

KİLİS - Gün içerisinde yoğun hareketliliğin yaşandığı Suriye sınırındaki Kilis, Ramazan ayının ilk gününde sabah saatlerinde ise sessiz ve sakin bir kente dönüşüyor.

Suriye sınırında bulunan ve Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan en önemli kapılarından olan olan Kilis'te ekonominin can damarı olan iş merkezleri ile esnafların büyük bir bölümü Ramazan ayının ilk gününde iş yerlerini saat 09.00'dan sonra açtı. Ramazan ayının ilk gününde Kilisli esnafların büyük bölümü iş yerlerini geç açtı. Cadde ve sokaklar, boş kalırken, saat 09.00'dan itibaren iş yerlerine açtılar.

Kilis'te Ramazan ayının ilk gününde iş yerleri geç açıldı
Kilis'te Ramazan ayının ilk gününde iş yerleri geç açıldı
Kilis'te Ramazan ayının ilk gününde iş yerleri geç açıldı
Kilis'te Ramazan ayının ilk gününde iş yerleri geç açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 10:19:06. #1.15#
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