Kilis'te protokol bayramlaşması
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Kilis'te protokol bayramlaşması

Kilis'te protokol bayramlaşması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kilis'te, protokol bayramlaşması Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Kilis'te, protokol bayramlaşması Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Öğretmenevi Bahçesinde gerçekleştirilen protokol bayramlaşmasına Vali Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, siyasi partilerin il başkanları, il genel meclisi üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve daire amir ve müdürleri katıldı. Birik beraberlik adına yapılan konuşmalardan sonra protokol üyeleri bayramlaşma törenine katılanlarla bayramlaştı. - KİLİS

Kilis'te protokol bayramlaşması
Kilis'te protokol bayramlaşması
Kilis'te protokol bayramlaşması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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