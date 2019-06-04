Kilis'te, protokol bayramlaşması

Kilis Valiliği tarafından organize edilen bayramlaşma Cumhuriyet meydanında gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen bayramlaşmaya Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, siyasi parti il başkanları, daire amir ve müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Bayramlaşmadan sonra protokol üyeleri, Garnizon Komutanlığını ziyaret etti. Garnizon ve .Hudut Alay Komutanı Piyade 'inci Albay Hasan Ufuk Arıcan ile askerleri ziyaret ederek, bayramlarını kutlayan Vali Recep Soytürk'ün başkanlığındaki protokol üyeleri daha sonra şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladılar. - KİLİS

Kaynak: İHA