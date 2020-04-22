Kilis'te polisten hamile kadına doğum günü sürprizi Kilis'te polis ekipleri, farklı bir kentte yaşayan yakınının talebi üzerine hamile kadını evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Kilis'te polis ekipleri, farklı bir kentte yaşayan yakınının talebi üzerine hamile kadını evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Kastamonu'da ikamet eden Şengül Aktaş, Emniyet Müdürlüğünü arayarak hamile olan yeğeni Nuray Ayhan'ın yaş günü olduğunu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kutlama yapamadığını belirtti.

Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, pasta alarak 27 yaşına giren kadının adresine gitti.

Kapıyı açtığında polislerin "Nice yaşlara Nuray" sürpriziyle karşılaşan Ayhan, mutluluk ve şaşkınlık yaşadı.

Nuray Ayhan, AA muhabirine, halasının sabah kendisini arayıp kargo yolladığını ve evde olmasını istediğini söyledi.

Kapıyı açtığında karşısında polis memurlarını görünce çok şaşırdığını anlatan Ayhan, sürpriz kutlamadan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Polis memuru Muhammet Temizkan da gerekli tedbirleri alarak Ayhan'ın doğum gününü kutladıklarını belirterek, "İnşallah bebeklerini kucaklarına aldıkları zaman da tekrar hayırlı olsun için geliriz." dedi.

Kaynak: AA