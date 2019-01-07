Kilis'te Polisler Arapça Öğreniyor

Kendi nüfusundan daha fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan Kilis'te, emniyet personeline Arapça eğitimi veriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve özel bir eğitim kurumu iş birliğiyle hayata geçirilen "Sen Konuş Ben Anlıyorum" projesi kapsamında, kentte görev yapan polislere yönelik Arapça kursu düzenlendi.

Yaklaşık 130 bin Suriyeliye ev sahipliği yapan kentte, Asayiş ve Toplum Destekli Polislik Şube müdürlüklerinde görevli 70 polis eğitim alacak.

Komiser Murat Aydın, özel eğitim kurumunda düzenlen kursta gazetecilere yaptığı açıklamada, Arapça öğrenerek Suriyelilerle yaşadıkları iletişim sorununu ortadan kaldıracaklarını belirtti.

Komiser İdris Bozkurt da Türk vatandaşlarıyla olduğu gibi Suriyelilerle de iletişim sorunu yaşanmaması adına, kursun faydalı olacağını düşündüğünü dile getirdi.

Eğitimci Levent Kuş da emniyetin talebi doğrultusunda kurs için derslik ve öğretmen katkısı sunduklarını, eğitimin bir ay süreceğini belirtti.

Kaynak: AA