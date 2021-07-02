Kilis'te polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 2 araçta 21 kilogram esrar bulundu

Kilis'te polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 2 araçta 21 kilo 224 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 2 araçta 21 kilo 224 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 2 aracı durdurmak istedi.

Araç sürücüleri, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.

Ekipler, takibe aldıkları araçların birisinden yola bazı maddelerin atıldığını fark etti.

Kovalamaca sonucu Gülbaba köyünde durdurulan araçlardaki Suriye uyruklu M.I, F.E.B. ve M.M.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarda yapılan aramada 21 kilo 224 gram esrar bulundu.

Ekiplerin çalışması sonucu şüphelilerin yola uyuşturucu attığı tespit edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz