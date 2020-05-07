Kilis'te polis uyarılarda bulunduğu sürücelere maske dağıttı

Kilis'te polis uyarılarda bulunduğu sürücelere maske dağıttı Kilis'te, polisler araç sürücüleri ile vatandaşlara maske dağıtarak kurallara uymalarını istedi.

Kilis'te polis uyarılarda bulunduğu sürücelere maske dağıttı

KİLİS - Kilis'te, polisler araç sürücüleri ile vatandaşlara maske dağıtarak kurallara uymalarını istedi.

Kilis Valiliği tarafından temin edilen maskeler, kent merkezinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüleri ile maskesi olmayan vatandaşlara kurallara uymaları hatırlatılarak, maske dağıttılar. Kilisliler, uygulamadan memnu olduklarını, ilk kez polislerin maske dağıtıklarını şahitlik ettiklerini ifade ettiler.

Kaynak: İHA