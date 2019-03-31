Kilis'te, Pkk/pyd'ye Gönderilmek İstenen Cephanelik Ele Geçirildi
KİLİS'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Suriye'deki terör örgütü PKK/PYD'ye kamyonlarla gönderilmek istenen 473 kilo patlayıcı, ağır makineli ve keskin nişancı tüfekleri, roketatarlar ve zırh delici füzeler ele geçirildi.
KİLİS'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Suriye'deki terör örgütü PKK/PYD'ye kamyonlarla gönderilmek istenen 473 kilo patlayıcı, ağır makineli ve keskin nişancı tüfekleri, roketatarlar ve zırh delici füzeler ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi, gözaltına alındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'deki PKK/PYD'li teröristlere mühimmat ve patlayıcı gönderileceği istihbaratını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, yaptıkları araştırma sonucu teröristlere gönderilecek mühimmatın 3 kamyonla kentte olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonda, Suriye'ye gönderilmesi planlanan mühimmatın bulunduğu kamyonlar arandı. Operasyon kapsamında 3 kişi, gözaltına alınırken, kamyonlarda ise cephanelik ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen kamyonlarda yapılan aramalarda; 473 kilo kalıp halinde patlayıcı, 156 kilo dinamit lokumu, 14 Bixi makineli tüfek, 10 Kanas keskin nişancı tüfeği, 8 keskin nişancı dürbünü, 12 Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 3 lazer güdümlü anti tank füze, 5 zırh delici füze, 3 doçka ağır makineli tüfek, 5 roketatar silahı, 51 roketatar sevk fişeği, 1 uçaksavar topu, 2 uçaksavar ağır makineli tüfeğe ait namlu, 2 adet ağır makineli tüfeğe ait namlu muhafazası, 15 bin 400 adet Biksi makineli tüfek fişeği, 5 bin 750 metre saniyeli fitil, 8 bin metre infilaklı fitil, 1 kalaşnikof şarjörü ele geçirildi. Patlayıcı, silah ve mühimmata el koyan jandarmanın operasyonda gözaltına aldığı 3 kişinin sorgusu ise sürdürülüyor. - Kilis