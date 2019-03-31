Kilis'te, Pkk/pyd'ye Gönderilmek İstenen Cephanelik Ele Geçirildi

KİLİS'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Suriye'deki terör örgütü PKK/PYD'ye kamyonlarla gönderilmek istenen 473 kilo patlayıcı, ağır makineli ve keskin nişancı tüfekleri, roketatarlar ve zırh delici füzeler ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi, gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'deki PKK/PYD'li teröristlere mühimmat ve patlayıcı gönderileceği istihbaratını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, yaptıkları araştırma sonucu teröristlere gönderilecek mühimmatın 3 kamyonla kentte olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonda, Suriye'ye gönderilmesi planlanan mühimmatın bulunduğu kamyonlar arandı. Operasyon kapsamında 3 kişi, gözaltına alınırken, kamyonlarda ise cephanelik ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen kamyonlarda yapılan aramalarda; 473 kilo kalıp halinde patlayıcı, 156 kilo dinamit lokumu, 14 Bixi makineli tüfek, 10 Kanas keskin nişancı tüfeği, 8 keskin nişancı dürbünü, 12 Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 3 lazer güdümlü anti tank füze, 5 zırh delici füze, 3 doçka ağır makineli tüfek, 5 roketatar silahı, 51 roketatar sevk fişeği, 1 uçaksavar topu, 2 uçaksavar ağır makineli tüfeğe ait namlu, 2 adet ağır makineli tüfeğe ait namlu muhafazası, 15 bin 400 adet Biksi makineli tüfek fişeği, 5 bin 750 metre saniyeli fitil, 8 bin metre infilaklı fitil, 1 kalaşnikof şarjörü ele geçirildi. Patlayıcı, silah ve mühimmata el koyan jandarmanın operasyonda gözaltına aldığı 3 kişinin sorgusu ise sürdürülüyor.

- Kilis

Kaynak: DHA