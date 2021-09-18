KİLİS'TE, PEKMEZ YAPIMINA BAŞLANDI - Haberler
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KİLİS'TE, PEKMEZ YAPIMINA BAŞLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS'te, geleneksel yöntemlerle pekmez yapımına başlandı.

KİLİS'te, geleneksel yöntemlerle pekmez yapımına başlandı.

Türkiye'de üzüm üretiminde önemli bir yere sahip olan Kilis'te hasadın ardından pekmez yapım mesaisine başlandı. Bu yıl yaş üzümün kilo fiyatı beklenenin altında olunca, üreticiler pekmeze yöneldi. Gülbaba köyünde organik olarak üzüm pekmezi üretiliyor. Üzümlerin ezilerek sütunun çıkarılmasının ardından kaynatılarak dinlendirilip şeker ve nişasta eklenerek pekmeze dönüştürülüyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, üzüm pekmezinin bölge için önemli olduğunu ifade ederek, Pekmez insan için çok faydalıdır. Bu yıl çiftçilerimiz, üzümlerini ev yapımı pekmeze dönüştürmeye başladı. Kilis'ten pekmez en çok soğuk iklime sahip olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine gönderiliyor dedi.

KİLİS'TE, PEKMEZ YAPIMINA BAŞLANDI

KİLİS'TE, PEKMEZ YAPIMINA BAŞLANDI

KİLİS'TE, PEKMEZ YAPIMINA BAŞLANDI

KİLİS'TE, PEKMEZ YAPIMINA BAŞLANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KİLİS'TE, PEKMEZ YAPIMINA BAŞLANDI - Haberler
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