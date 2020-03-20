Kilis'te pazar esnafına maske dağıtıldı Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs salgınına karşı, pazarcı esnaflara kişisel koruyucu malzeme olarak hijyenik maske ve eldiven dağıldı.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs salgınına karşı, pazarcı esnaflara kişisel koruyucu malzeme olarak hijyenik maske ve eldiven dağıldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarındaki esnaflara pazarcı esnafına kişisel koruyucu malzeme olarak hijyenik maske ve eldiven dağıtıldı. Esnafların hijyen konusunda duyarla olmasını isteyen Zabıta ekipleri, pazarcı esnafına denetimlerde bulundu. - KİLİS Kaynak: İHA