Kilis'te pazar esnafına maske dağıtıldı
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs salgınına karşı, pazarcı esnaflara kişisel koruyucu malzeme olarak hijyenik maske ve eldiven dağıldı.
20.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:33
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs salgınına karşı, pazarcı esnaflara kişisel koruyucu malzeme olarak hijyenik maske ve eldiven dağıldı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarındaki esnaflara pazarcı esnafına kişisel koruyucu malzeme olarak hijyenik maske ve eldiven dağıtıldı. Esnafların hijyen konusunda duyarla olmasını isteyen Zabıta ekipleri, pazarcı esnafına denetimlerde bulundu. - KİLİS
Kaynak: İHA