Kilis'te parklardaki banklar kaldırılmaya başlandı
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Kilis Belediyesi, Sabah, Kilis

Kilis'te parklardaki banklar kaldırılmaya başlandı

Kilis'te parklardaki banklar kaldırılmaya başlandı Kilis'te, 65 yaş ve üzerinin parklarda banklarda oturmasını engellemek için belediye tarafından banklar kaldırılmaya başlandı.

23.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:25
Kilis'te parklardaki banklar kaldırılmaya başlandı

Kilis'te parklardaki banklar kaldırılmaya başlandı

KİLİS - Kilis'te, 65 yaş ve üzerinin parklarda banklarda oturmasını engellemek için belediye tarafından banklar kaldırılmaya başlandı.

Kilis Belediyesi sabah saatlerinden itibaren İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olanların sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkmaları nedeniyle Kilis kent merkezinde bulunan parklar, bahçeler ve mesire alanlarındaki banklar kaldırılmaya başlandı. Belediye ekipleri, kepçe yardımıyla bankları kaldırarak, kamyonlara yükleyerek, Park ve Bahçe Müdürlüğüne götürüyor. Bankların kaldırılma çalışmaları gün boyu süreceği bildirildi. Kilisliler, bankların kaldırılmasından memnun olduklarını, yasağa 65 yaş ve üzerindekilerin uymadığını, alınan kararı desteklediklerini ifade etti.

Kilis'te parklardaki banklar kaldırılmaya başlandı

Kaynak: İHA

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Kilis'te parklardaki banklar kaldırılmaya başlandı

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