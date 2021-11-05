KİLİS'TE, OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 3 YARALI - Haberler
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KİLİS'TE, OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS'te, ani fren yapan araca arkadan çarpan otomobildeki baba ve iki çocuğu yaralandı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - KİLİS'te, ani fren yapan araca arkadan çarpan otomobildeki baba ve iki çocuğu yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kilis-Hatay karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen ve ani fren yapan Fatih S. yönetimindeki 16 AGT 567 plakalı otomobile peşinden gelen emzi Y.'nin kullandığı 27 N 3197 plakalı otomobil çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Remzi Y. ile yanında bulunan çocukları İkra ve Emir Y. yaralandı. Yaralı baba ve çocukları, ihbarla gelen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİLİS'TE, OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 3 YARALI

KİLİS'TE, OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 3 YARALI

KİLİS'TE, OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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