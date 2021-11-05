KİLİS'TE, OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 3 YARALI

FATİH, İSTANBUL (DHA) - KİLİS'te, ani fren yapan araca arkadan çarpan otomobildeki baba ve iki çocuğu yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kilis-Hatay karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen ve ani fren yapan Fatih S. yönetimindeki 16 AGT 567 plakalı otomobile peşinden gelen emzi Y.'nin kullandığı 27 N 3197 plakalı otomobil çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Remzi Y. ile yanında bulunan çocukları İkra ve Emir Y. yaralandı. Yaralı baba ve çocukları, ihbarla gelen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.