Kilis'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

KİLİS'te, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Necmettin Erbakan Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Çiğdem T. yönetimindeki 27 BIE 26 plakalı otomobil, kavşakta Mesut Ç. yönetimindeki 27 E 8999 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücülerden Çiğdem T. ile otomobillerde bulunan Şenel T. ve Gülsüm Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU