Kilis'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
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Kilis'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

27.01.2021 12:08 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:12
Kilis'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

KİLİS'te, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

KİLİS'te, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Necmettin Erbakan Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Çiğdem T. yönetimindeki 27 BIE 26 plakalı otomobil, kavşakta Mesut Ç. yönetimindeki 27 E 8999 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücülerden Çiğdem T. ile otomobillerde bulunan Şenel T. ve Gülsüm Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kilis'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Kilis'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Kilis'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Kilis'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Kilis'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Kilis'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Kilis'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Kilis'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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