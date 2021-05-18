Kilis'te otomobiller çarpıştı; 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kilis'te otomobiller çarpıştı; 2 yaralı

Kilis'te otomobiller çarpıştı; 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

KİLİS'te, iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

KİLİS'te, iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Necmettin Erbakan Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde, kent merkezine doğru giden Faruk Muhammed A, yönetimindeki 79 MA 2659 plakalı otomobil ile Mehmet Enes İ. yönetimindeki 34 ZS 0841 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Kilis'te otomobiller çarpıştı; 2 yaralı
Kilis'te otomobiller çarpıştı; 2 yaralı
Kilis'te otomobiller çarpıştı; 2 yaralı
Kilis'te otomobiller çarpıştı; 2 yaralı
Kilis'te otomobiller çarpıştı; 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu

Son dakika haberleri... Bayrampaşa'daki cinayet, güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri... Bayrampaşa'daki cinayet, güvenlik kamerasına yansıdı
OTOMOBİL ÇARPAN İKİ ARKADAŞTAN 1'İ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI
OTOMOBİL ÇARPAN İKİ ARKADAŞTAN 1'İ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Abdullah Gül Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Özcan Deniz Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kilis'te otomobiller çarpıştı; 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 17:25:08. #1.16#

title