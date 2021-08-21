Otomobilin manav dükkanındaki tezgaha çapma anı güvenlik kamerasında
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Otomobilin manav dükkanındaki tezgaha çapma anı güvenlik kamerasında

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kilis'te bir manav dükkanının önünde bulunan tezgaha otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kilis'te bir manav dükkanının önünde bulunan tezgaha otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adnan Menderes Bulvarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sabah erken saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, Reşit Çelebi'ye ait manav dükkanının önünde bulunan tezgaha çarptı.

İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada iş yeri önündeki tezgahın etrafa savrulduğu görülüyor.

Kazada araç ve iş yerinde hasar oluştu.

Otomobilin manav dükkanındaki tezgaha çapma anı güvenlik kamerasında
Otomobilin manav dükkanındaki tezgaha çapma anı güvenlik kamerasında
Otomobilin manav dükkanındaki tezgaha çapma anı güvenlik kamerasında
Otomobilin manav dükkanındaki tezgaha çapma anı güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı

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