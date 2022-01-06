KİLİS'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

GAZİANTEP (DHA) - KİLİS'te, otomobilin çarptığı motosiklette ulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kilis- Gaziantep karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İ.D. yönetimindeki 79 AD 334 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında Suriye uyruklu Ahmet Lattuf'un kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Lattuf ile yanında bulunan Muhammed Kurbilal yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü İ.D. ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.