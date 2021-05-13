KİLİS'TE, OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI
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KİLİS'TE, OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

KİLİS'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

kaza, sabah saatlerinde Kilis-Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. İbrahim HAlil E., yönetimindeki 34 GY 9854 plakalı otomobil, Küplüce Köyü yakınlarında Suriye uyruklu Fadi C.'nin kullandığı 79 MA 2576 plakalı motosiklete çarptı. Kazada devrilen motosikletten sürüklenen sürücü Fadi C. ağır yaralındı. Kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Fadi C. tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturmaya başladı.

KİLİS'TE, OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI
KİLİS'TE, OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI
KİLİS'TE, OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI
KİLİS'TE, OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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