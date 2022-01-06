Kilis'te otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Kilis'te otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

Kilis'te otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Kilis'te otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İsmail D. yönetimindeki 79 AD 334 plakalı otomobil, Kilis- Gaziantep kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde aynı yönde ilerleyen Suriye uyruklu Ahmet Lattuf idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Lattuf ve yanındaki Muhammed Kurbilal yaralandı.

Ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Lattuf ve Kurbilal'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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