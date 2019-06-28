Kilis'te otomobilin çarptığı çocuk öldü
Kilis'te otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kilis'te otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Mehmet Yılmaz yönetimindeki 35 JY 287 plakalı otomobil, Ekrem Çetin Kavşağı civarında yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli İman El-Hammud'a (10) çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonucu çocuğun öldüğü belirlendi.
Çocuğun cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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