Otomobil ve çekiciye çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil ve çekiciye çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te otomobil ve park halindeki çekiciye çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te otomobil ve park halindeki çekiciye çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı.

Y.M.A. yönetimindeki 27 R 3261 plakalı motosiklet, önce Ekrem Çetin Mahallesi Örnektepe Caddesi'nde M.K. idaresindeki 27 HR 486 plakalı otomobile, ardından park halindeki 42 Y 7372 plakalı çekiciye çarptı.

Yaralanan sürücü Y.M.A. ve motosikletteki M.Z, ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.Z'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil ve çekiciye çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı

Otomobil ve çekiciye çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı

Otomobil ve çekiciye çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı

Otomobil ve çekiciye çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı

Otomobil ve çekiciye çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı

Otomobil ve çekiciye çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı

Otomobil ve çekiciye çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı

Otomobil ve çekiciye çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı

Çığlık sesleri yürek dağladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada

Çığlık sesleri yürek dağladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada

 Konya'da bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'da bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

 Sahibi dağda otlatırken fark etti, kulağında boynuz çıkan keçi büyük şaşkınlık yarattı

Sahibi dağda otlatırken fark etti, kulağında boynuz çıkan keçi büyük şaşkınlık yarattı
AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Kilis'te otomobil ve park halindeki çekiciye çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı.

title