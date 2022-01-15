Otomobil ve çekiciye çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te otomobil ve park halindeki çekiciye çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı.
KİLİS (AA) - Kilis'te otomobil ve park halindeki çekiciye çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı.
Y.M.A. yönetimindeki 27 R 3261 plakalı motosiklet, önce Ekrem Çetin Mahallesi Örnektepe Caddesi'nde M.K. idaresindeki 27 HR 486 plakalı otomobile, ardından park halindeki 42 Y 7372 plakalı çekiciye çarptı.
Yaralanan sürücü Y.M.A. ve motosikletteki M.Z, ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
M.Z'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.