KİLİS'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI, BABA İLE KIZI YARALANDI
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KİLİS'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI, BABA İLE KIZI YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS'te şarampole devrilen otomobildeki baba ile kızı yaralandı.

KİLİS'te şarampole devrilen otomobildeki baba ile kızı yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kilis-İslahiye kara yolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Bekir A., (56) yönetimindeki 06 GD 2895 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya döndü. Kaza yerine ihbar üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Bekir A., ile kızı Nurefşan A., (24) yaralandı. Yaralılar Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİLİS'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI, BABA İLE KIZI YARALANDI
KİLİS'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI, BABA İLE KIZI YARALANDI
KİLİS'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI, BABA İLE KIZI YARALANDI
KİLİS'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI, BABA İLE KIZI YARALANDI
KİLİS'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI, BABA İLE KIZI YARALANDI
KİLİS'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI, BABA İLE KIZI YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KİLİS'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI, BABA İLE KIZI YARALANDI - Haberler
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