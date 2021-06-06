KİLİS'TE, OTOMOBİL İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 2 YARALI
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KİLİS'TE, OTOMOBİL İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS'te otomobil ile traktörün çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

KİLİS'te otomobil ile traktörün çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Kilis-Gaziantep karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Kilis yönüne giden Metin U. yönetimindeki 27 BIZ 53 plakalı otomobil, önünde seyreden Ali P.'nin kullandığı 79 EF 315 plakal traktöre arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü, sıkıştıkları yerden çıkarılarak, ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisine başlanan 2 sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

KİLİS'TE, OTOMOBİL İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 2 YARALI
KİLİS'TE, OTOMOBİL İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 2 YARALI
KİLİS'TE, OTOMOBİL İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 2 YARALI
KİLİS'TE, OTOMOBİL İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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