Kilis'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İ. A. yönetimindeki 31 Z 6154 plakalı otomobil, Kilis-İslahile karayolu Hisar köyü yol ayırımında H.Ö. yönetimindeki 27 SZ 589 plakalı sepetli motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü H.Ö. ile motosiklette bulunan eşi H.Ö. gelini B.Ö. ve torunu B.Ö. (1) yaralandı. Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan 4 yaralıdan 1 yaşındaki B.Ö.yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Otomobil sürücüsü İ A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - KİLİS