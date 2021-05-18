Kilis'te, otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
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Kilis'te, otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Kilis'te, otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

KİLİS'te, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

KİLİS'te, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Necmettin Erbakan Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine giden Nasır Hüseyin yönetimindeki 79 SAA 222 plakalı otomobil, Abdullah Kur'un kullandığı 79 AV 663 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobilin çarptığı refüjdeki direk ise hasar gördü. 


Kilis'te, otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Kilis'te, otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Kilis'te, otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Kilis'te, otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Kilis'te, otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu

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