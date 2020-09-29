Kilis'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
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Kilis'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

29.09.2020 14:33 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:00

Kilis'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kilis'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

H.T. yönetimindeki 27 FM 004 plakalı otomobil, Kilis-Gaziantep çevre yolunda, M.D'nin kullandığı 79 DK 279 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Bu sırada kontrolden çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarpan otomobil devrildi.

Sürücü H.T. ile yanında bulunan 4 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kilis'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Kilis'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Kilis'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Kilis'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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