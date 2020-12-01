Kilis'te otomobil çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Kilis'te otomobil çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

01.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:05
Kilis'te otomobil çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kilis'te bir otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kilis'te bir otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şörhabil Mahallesi'nde Suriye vatandaşı M.A.T'nin otomobilini çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının inceleyen ekipler, şüpheliler E.Ç. ve Z.Y'yi gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, E.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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