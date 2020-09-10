Kilis'te otomobil çaldığı gerekçesiyle 1 şüpheli yakalandı
Kilis'te otomobil çaldığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.
10.09.2020 14:59 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:08
Kilis'te otomobil çaldığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Şanlı Mahallesi'nden 42 FS 955 plakalı aracın çalındığı ihbarını aldı.
Otomobilin A.H. tarafından çalındığını belirleyen ekipler, zanlıyı Musabeyli ilçesi Balıklı köyü civarında yakaladı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA